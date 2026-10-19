Llenado de presas en Durango alcanza niveles óptimos; 4 embalses superan el 100% de su capacidad 

Un total de cuatro presas del estado de Durango alcanzaron o rebasaron el 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento, luego de que en lo que va del mes las 10 principales presas de la entidad recibieran un ingreso acumulado de 249 millones de metros cúbicos de agua.

Durante este periodo, los embalses se han visto favorecidos por los escurrimientos provenientes de las zonas altas de sus cuencas respectivas con un beneficio notable en las presas del norte del estado, las cuales a finales de septiembre se situaban entre el 24 y el 27 por ciento de su capacidad.

En este sector, la presa San Gabriel, ubicada en el municipio de Ocampo, pasó del 24 al 33.1 por ciento actual. Por su parte, la Lázaro Cárdenas, en Indé, ascendió del 27 al 36.8 por ciento, mientras que la presa Villa Hidalgo se mantiene en un 36.4 por ciento.

En lo que respecta al Distrito de Riego 052 —que comprende las tres presas del municipio de Durango, la Caborca en Canatlán y la Francisco Villa en Poanas—, el almacenamiento general promedio se ubica en el 96.2 por ciento.

De las cinco presas de este distrito, tres se encuentran al límite o por encima de su capacidad: la Santiago Bayacora registra un 101 por ciento, la Caborca un 100.3 por ciento y la Peña del Águila un 102.3 por ciento.

Completan este distrito la presa Guadalupe Victoria, que se ubica al 96 por ciento, y la Francisco Villa, con un 83.2 por ciento, sumándose a este grupo de embalses por arriba del tope con el 100 por ciento, la presa Santa Elena, en el municipio de Súchil.

Debido a estos niveles de captación, actualmente son cinco los embalses que vierten excedentes hacia los ríos de la región: la presa Guadalupe Victoria encabeza el vertido con 10.9 metros cúbicos por segundo, seguida por la Santiago Bayacora con 8.28, la Peña del Águila con 5.8, la Caborca con 4.7 y la Santa Elena con 0.8 metros cúbicos por segundo.