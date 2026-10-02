¿Llenas el tanque de gasolina hasta el tope? Esto puede pasar si insistes después del primer clic

Pedir “tanque lleno” es una práctica habitual al llegar a la gasolinera. Sin embargo, cuando la pistola deja de despachar, algunos conductores solicitan que se agregue un poco más para redondear el cobro o aprovechar hasta el último espacio disponible. Ese hábito puede traer problemas.

Los manuales de fabricantes como Ford y Toyota recomiendan detener la carga cuando la pistola realiza el primer corte automático y evitar sobrellenar el tanque. Continuar después de ese punto puede favorecer derrames y afectar componentes del vehículo.

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¿Por qué detenerse al primer clic?

La pistola cuenta con un mecanismo que interrumpe el suministro cuando el combustible alcanza su orificio de detección. Durante una carga normal, ese corte indica que es momento de detener el llenado.

Insistir con pequeñas cantidades adicionales puede ocupar el espacio que debe quedar disponible para la expansión de la gasolina cuando aumenta su temperatura. Ford advierte que sobrellenar puede provocar desbordamientos y que la presión en un tanque demasiado lleno puede ocasionar fugas.

Esto no significa que sea necesario cargar únicamente medio tanque o dejarlo a tres cuartas partes. La recomendación consiste en respetar el corte automático, sin intentar llevar el combustible hasta la boca de llenado.

¿Qué es el sistema EVAP?

Los vehículos a gasolina cuentan con un sistema de control de emisiones evaporativas, conocido como EVAP. Su función es capturar los vapores del combustible para evitar que se liberen directamente al ambiente.

Entre sus componentes se encuentra un depósito con carbón activado, llamado canister, donde se retienen esos vapores para posteriormente conducirlos al motor.

El sobrellenado puede permitir que gasolina líquida llegue a conductos destinados a manejar vapores y comprometa el funcionamiento del sistema. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que seguir agregando combustible a un tanque lleno puede dañar el sistema de recuperación de vapores del automóvil.

No significa que una sola ocasión vaya a provocar una avería, pero sí es una práctica que conviene evitar.

¿Más gasolina significa mayor rendimiento?

Introducir combustible adicional no hace que el motor recorra más kilómetros por litro. Almacenar más gasolina y mejorar la eficiencia del vehículo son cosas distintas.

Además, insistir después del corte automático puede terminar en un derrame, por lo que el combustible adicional no necesariamente se aprovechará.

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¿Cómo cargar correctamente?

Al llegar a la estación, apaga el motor, evita fumar y pide al despachador que detenga la carga al primer corte automático, sin añadir gasolina para redondear el cobro.

Consulta también el manual de tu vehículo, pues las indicaciones de llenado pueden variar según el modelo.

Si la pistola se corta repetidamente cuando el tanque todavía está lejos de llenarse, no debe asumirse que ya alcanzó su capacidad. Una posición incorrecta de la boquilla puede interrumpir el flujo antes de tiempo.

En ese caso, corresponde revisar su colocación conforme a las indicaciones del fabricante. Si el problema persiste en distintas cargas, conviene solicitar una revisión del vehículo, en lugar de seguir intentando introducir combustible a la fuerza.