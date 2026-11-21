Con el propósito de acercar servicios y apoyos directamente a las familias duranguenses, la Caravana 360 llegó a la colonia Valle del Guadiana, donde vecinos del sector tuvieron acceso a una amplia variedad de servicios, productos de primera necesidad a precios accesibles y orientación para atender distintas necesidades.

Durante la jornada, el coordinador de regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega, destacó la importancia de que este tipo de programas municipales lleguen a las colonias, ya que representan una oportunidad para apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a servicios que, en muchas ocasiones, requieren traslados y gastos adicionales.

Iván Gurrola señaló que es importante acercar las instituciones a las colonias para mantener un contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y conocer de primera mano las necesidades de las familias.

“Este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente de quienes buscan alternativas para reducir sus gastos y resolver necesidades sin tener que desplazarse hasta distintas oficinas gubernamentales”, señaló el entrevistado.

Finalmente, Iván Gurrola pidió a los ciudadanos estar atentos del calendario de la Caravana 360, ya que visitará las diferentes áreas de la ciudad con la intención de llevar todos estos apoyos a las familias de Durango.