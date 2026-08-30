Fuera de prisión, enfrentará proceso conductor involucrado en muerte de ciclista

El Siglo de Durango informó sobre el hecho vial ocurrido la noche del jueves en el fraccionamiento San Antonio, donde María Alejandra Quiñonez Ramírez, de 19 años de edad, perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil de la marca Chevrolet, línea Camaro, cuando regresaba a su domicilio a bordo de una bicicleta.

De acuerdo con la información disponible, momentos antes del accidente, el Camaro presuntamente participaba en una carrera contra un vehículo de la marca Ford, línea Mustang, por calles del sector. Tras el impacto, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Adán, de 21 años, conductor del Chevrolet, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La tarde de este domingo se llevó a cabo la audiencia inicial dentro del proceso seguido contra Adán por su probable responsabilidad en el delito de homicidio imprudencial relacionado con el fallecimiento de María Alejandra.

Durante la audiencia, se le formuló la imputación en contra del joven y el agente de Ministerio Público solicitó al Juez de Control la imposición de prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial.

Sin embargo, después de analizar las circunstancias expuestas durante la audiencia, entre ellas que el imputado cuenta con domicilio fijo en la ciudad de Durango y trabajo estable como elemento de la Guardia Nacional, el juzgador determinó que podrá enfrentar el proceso en libertad. El joven se encuentra destacado laboralmente en Sinaloa y estaba de vacaciones en Durango cuando ocurrió el accidente.

Como parte de las medidas cautelares, Adán tendrá prohibido salir del estado de Durango mientras continúe el proceso; además, deberá acudir a firmar cada 15 días ante la autoridad correspondiente y depositar una garantía económica por 50 mil pesos.

El procedimiento continuará conforme a los plazos establecidos por la legislación aplicable, mientras se determina la situación jurídica del imputado y se desarrollan las siguientes etapas del proceso. La próxima audiencia será el próximo viernes, en donde se le podrá vincular a proceso. Hasta que exista una sentencia firme, Adán deberá ser considerado inocente, conforme al principio de presunción de inocencia.