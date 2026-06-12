Llevarán alumbrado a comunidades de Durango que nunca han tenido luminarias

En el municipio de Durango, autoridades anunciaron que las localidades que nunca han contado con luminarias o que requieren la sustitución de las existentes serán atendidas.

De acuerdo con el director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, se adquirieron nuevas luminarias con las que se fortalecerá el alumbrado en las zonas rurales y en localidades como Las Bayas.

Indicó que se dará prioridad a las comunidades que ya cuenten con infraestructura eléctrica, sobre todo aquellas ubicadas en la sierra y en la zona rural.

En el caso de la ciudad, apuntó que también se dará prioridad a los asentamientos ya regularizados y que cuenten con contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que son más de 8 mil luminarias las que requieren ser sustituidas por nuevas unidades que cuentan con tecnología más eficiente.

Precisó que se realizará un mejoramiento del sistema de alumbrado para brindar un mejor funcionamiento y mayor seguridad a la población.

Agregó que en algunas colonias se colocarán luminarias en las esquinas y, en otras, lámparas intermedias entre cuadras, siempre y cuando la normativa lo permita.