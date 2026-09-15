¿Lloverá en Durango durante festejos por Grito de Independencia? Clima HOY martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre se llevarán en todo México los festejos por la Independencia, incluido el tradicional Grito que se realiza durante la noche. Al tratarse de eventos al aire, libre es importante conocer cuáles serán las condiciones climáticas por la tarde. ¿Lloverá en Durango? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Para este martes 15 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Asimismo, canales de baja presión en distintas regiones de México, junto con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 39 ubicada al sur de Jalisco, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. También existe posibilidad de caída de granizo en zonas del occidente y centro de México.

Finalmente, se prevé que al cierre de este martes la onda tropical 39 deje de influir sobre territorio nacional, mientras que continuará la onda de calor en regiones de Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico para el estado de Durango

El reporte del SMN para este martes 15 de septiembre señala que se espera un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Durango, además de la presencia de bancos de niebla en estas regiones.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste del estado, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Para la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en algunas zonas de Durango. Además, continuará la onda de calor en el oeste de la entidad.

En cuanto al viento, se pronostica que alcance velocidades de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas regiones del estado.

¿Lloverá en Durango durante el Grito de Independencia?

El reporte del SMN indica que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 15 grados centígrados, que conforme avance el día subirá hasta una máxima de 26 a 27 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

De acuerdo con el pronóstico, el cielo se mantendrá mayormente nublado este martes, con probabilidad de lluvias a partir de las 14:00 horas y que se extenderían durante la tarde hasta alrededor de las 19:00 horas, por lo que estas podrían interferir con las actividades programadas por los festejos de la Independencia de México en Durango.

Sobre el viento, se prevé que haya una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta una mínima de hasta 12 grados.