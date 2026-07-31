¿Lloverá en Durango durante la tarde de HOY viernes 31 de julio? Esto dice el pronóstico

Las lluvias seguirán presentes este viernes 31 de julio en distintas regiones del país debido a la permanencia del monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos que continúan generando condiciones de inestabilidad. ¿Qué condiciones se pronostican este día para el país y en específico para Durango?

Pronóstico general

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano continuará influyendo sobre el noroeste del país y, en combinación con inestabilidad atmosférica, provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur de Baja California Sur, el este y sureste de Sonora, el norte y sur de Sinaloa, el oeste y suroeste de Chihuahua, el sur de Durango y el norte de Nayarit.

Además, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto con vaguadas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical 22 frente a las costas de Guerrero y Michoacán, favorecerán lluvias de fuertes a muy fuertes en entidades del centro, occidente, sur y sureste del país.

Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Baja California, mientras que en estados como Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo se prevén intervalos de chubascos.

En cuanto al ambiente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del norte del país, con valores superiores a los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Finalmente, el SMN indicó que continuará la onda de calor en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes 31 de julio se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado en distintas regiones de Durango, con condiciones favorables para el desarrollo de lluvias, principalmente en la zona sur de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el estado se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas.

Durante la mañana predominó un ambiente templado, con bancos de niebla en zonas serranas y condiciones frescas en buena parte de la región montañosa; sin embargo, se prevé que la tarde sea calurosa a muy calurosa, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Además, continuará la onda de calor en las regiones este y noreste de Durango, donde persistirán las temperaturas elevadas.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el SMN, este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y los 18 grados centígrados, por lo que desde las primeras horas comenzó a sentirse ambiente cálido.

Conforme avancen las horas, el termómetro subirá de manera considerable, hasta alcanzar una temperatura máxima entre 31 y 33 grados centígrados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente soleado hasta las 15:00 horas, y después pasará a ser parcialmente nublado, con probabilidad de que se registren lluvias ligeras a partir de las 16:00 horas, con la posibilidad de que sean más fuertes cerca de las 19:00 horas; sin embargo, las probabilidades son bajas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una mínima entre 14 y 17 grados centígrados en la capital.