¿Lloverá en Durango el viernes 13 de noviembre? Esto señala el pronóstico de la Conagua

Para este viernes se mantienen las probabilidades de lluvia en algunas regiones de Durango, principalmente en la zona serrana y la parte central del estado, aunque se trataría de precipitaciones ligeras y aisladas. En la ciudad capital, las posibilidades son mínimas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua), gran parte del territorio estatal mantendrá condiciones de cielo nublado, con posibilidades de lluvias de hasta cinco milímetros, a un par de días de que concluya oficialmente la temporada de lluvias.

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del jueves, el termómetro descendió hasta los 2.5 grados bajo cero en la comunidad de La Rosilla, en la parte alta del municipio de Guanaceví, mientras que en San Bernardo se reportó un grado bajo cero.

En Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango, se registraron siete grados centígrados, misma temperatura que en Hidalgo. En El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, y Santiago Papasquiaro, el termómetro marcó ocho grados.

En Vicente Guerrero se reportaron nueve grados; 11 en Ocampo; 12 en Canatlán; 13 en Guadalupe Victoria; 14 en Lerdo y la ciudad de Durango; 16 en Topia y 21 en Tamazula.

Por otra parte, las temperaturas máximas de las últimas horas alcanzaron los 32 grados centígrados en Tamazula; 30 en Topia y Ocampo; 27 en San Bernardo y Durango, y 25 en Santiago Papasquiaro.

Clima en Durango capital, viernes 13 de noviembre