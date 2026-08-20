¿Lloverá en Durango este jueves 20 de agosto? Así será el clima en el estado y la capital

El clima de este jueves estará marcado por lluvias, chubascos, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México. ¿Qué condiciones se esperan en Durango? Este es el pronóstico para hoy.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano continuará generando lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del país. Las precipitaciones podrían ser puntualmente fuertes en algunas zonas de Sonora.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con una circulación ciclónica en altura sobre el noreste del territorio y la presencia de la onda tropical 29, favorecerán el desarrollo de chubascos y lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes en buena parte del país.

La onda tropical 29 continuará su desplazamiento sobre el sur de México, incrementando las condiciones para la presencia de precipitaciones en diferentes entidades. Entre las lluvias más intensas, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Estas condiciones también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en algunas regiones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En contraste, durante este jueves persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte del país, así como en entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México.

Además, continuará la onda de calor en algunas regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se mantendrán temperaturas elevadas durante el día.

Clima en el estado de Durango

Este jueves, el estado de Durango tendrá una jornada calurosa a muy calurosa durante la tarde, con posibilidad de chubascos y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en algunas regiones.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana se registró ambiente fresco y frío en las zonas serranas, mientras que hacia la tarde las temperaturas aumentarán y se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que podría alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados en distintas zonas.

En cuanto a las lluvias, se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Durango. Estas precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y estar acompañadas de descargas eléctricas.

Finalmente, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, por lo que podrían registrarse algunas condiciones de viento fuerte en distintas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en Durango capital?

El reporte del SMN para este jueves indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 14 grados centígrados, que a lo largo del día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 30 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 13:00 horas, y después pase a ser algo nuboso, aunque sin probabilidad de que se registren lluvias considerables este jueves.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 25 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del viernes 21 de agosto, el termómetro podría descender hasta una temperatura mínima de 11 grados centígrados.