¿Lloverá en Durango HOY domingo 13 de septiembre? El pronóstico indica esto

Continúan las lluvias en México, y este domingo el pronóstico se mantiene vigente en varios estados. Tras días con precipitaciones vespertinas en Durango, ¿cómo será el clima este 13 de septiembre?

Pronóstico general

Para este domingo 13 de septiembre, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica que persiste sobre el noroeste del país, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua, así como lluvias intensas en Sinaloa y fuertes en Sonora. En Baja California Sur se esperan lluvias con intervalos de chubascos, mientras que en Baja California podrían presentarse lluvias aisladas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, junto con circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales intensas en Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en regiones de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Puebla, mientras que en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Yucatán se esperan lluvias fuertes. También habrá chubascos en Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, con posibilidad de descargas eléctricas.

En tanto, la onda tropical número 39, que se desplaza sobre el sur del territorio nacional, contribuirá a mantener las condiciones de inestabilidad y precipitaciones en distintas entidades del país.

Finalmente, durante la tarde continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México. Además, permanecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el SMN, para este domingo se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, por lo que durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco a frío, además de posibles bancos de niebla en las regiones de mayor altitud.

Conforme avance la jornada, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar máximas de 35 a 40 grados en distintas zonas del estado, lo que favorecerá un ambiente caluroso a muy caluroso. Asimismo, continuará la onda de calor en el oeste de Durango.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en el oeste y suroeste de la entidad. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, se prevé viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas de Durango, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante la presencia de lluvias y tormentas.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con el SMN, para este domingo la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 14 grados centígrados, que conforme avancen las horas subiría hasta alcanzar una máxima de 27 grados, entre las 14:00 y 16:00 horas.

Se tiene previsto que el cielo se mantenga despejado hasta las 15:00 horas, para luego pasar a ser parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.