¿Lloverá en Durango HOY martes 20 de octubre? Así será el clima según el SMN

Luego de una racha de varios días lluviosos en Durango, en las últimas horas el clima ha registrado precipitaciones más ligeras. ¿Cómo será el clima este martes 20 de octubre?

Pronóstico general

Para este martes 20 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 2 permanecerá estacionario en el noreste de la península de Yucatán y, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz. Asimismo, se esperan precipitaciones muy fuertes en el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y en el norte de Chiapas.

Se pronostican además chubascos en algunas zonas de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá vientos del norte y oleaje elevado en las costas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, este sistema favorecerá un ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches en las regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por lo que se prevé un descenso de las temperaturas en dichas zonas.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, propiciará chubascos y lluvias fuertes en distintas entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro de México.

Finalmente, el SMN indicó que los remanentes del ciclón tropical “Trudy” ya no representan afectaciones para el territorio nacional.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, luego de una mañana con ambiente frío a fresco en Durango, con temperaturas mínimas que rondaron entre los 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas, se prevé que por la tarde las condiciones sean cálidas a templadas en gran parte del estado.

Para el resto del día, se pronostica cielo de medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en el oeste del estado de Durango, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en algunas zonas de la entidad.

Clima HOY en la ciudad de Durango

Luego de que este martes las temperaturas rondaran entre los 9 y 12 grados centígrados en el municipio de Durango, se prevé que la tarde sea cálida, con una temperatura máxima que alcanzaría entre los 25 y 26 grados centígrados, entre las 15:00 y 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 16:00 horas, para luego pasar a presentar algo de nubosidad, aunque con bajas probabilidades de que se registren lluvias en la capital.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de entre 5 y 10 km/h, y con ráfagas que alcanzarían hasta los 20 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del miércoles, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre 11 y 13 grados centígrados.