¿Lloverá en Durango HOY martes 30 de junio? Esto señala el pronóstico del SMN

Las condiciones para lluvias continuarán este martes 30 de junio en gran parte del territorio nacional, debido a la persistencia de diversos sistemas meteorológicos que favorecerán precipitaciones de distinta intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. ¿Qué indica el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del país, en interacción con canales de baja presión, condiciones de inestabilidad atmosférica y la onda tropical 13 sobre el occidente de México, mantendrá el potencial de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la República.

De acuerdo con el organismo, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y, de forma puntual, existe probabilidad de caída de granizo en entidades del norte y occidente del país.

El SMN señaló además que la onda tropical número 13 continuará desplazándose sobre el occidente del territorio nacional y dejará de influir en las condiciones meteorológicas al finalizar el día.

Por otra parte, el ambiente vespertino seguirá siendo muy caluroso en estados del noroeste y norte de México, donde las altas temperaturas persistirán durante la tarde, pese a las lluvias que se registrarán en otras regiones del país.

Clima en el estado de Durango

Para este martes persistirán las condiciones de inestabilidad en el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día y un alto potencial de lluvias, principalmente en las regiones norte, oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco a templado, especialmente en las zonas serranas, donde también podrían registrarse bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en regiones del noreste y oeste de Durango.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en diferentes zonas de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

Para este martes 30 de junio, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y 16 grados centígrados; sin embargo, se prevé que a lo largo del día el termómetro suba considerablemente, hasta alcanzar una máxima de 26 a 27 grados, entre las 13:00 y 16:00 horas.

El cielo se mantendrá de parcialmente nublado a nublado este martes, con altas probabilidades de que se registren lluvias de consideración, sobre todo alrededor de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 35 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre 14 y 16 grados centígrados.