¿Lloverá en Durango HOY sábado 19 de septiembre? | Pronóstico para el estado y la capital

Este sábado 19 de septiembre continuarán las condiciones de lluvia en distintas regiones de México, incluido Durango, donde se esperan precipitaciones durante el día. Ante las actividades al aire libre, es importante conocer cómo estará clima. ¿Lloverá? Esto señala el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y la presencia de inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Baja California Sur y chubascos en Sonora.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con vaguadas en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en regiones del norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. En Chiapas, se pronostican lluvias puntuales intensas.

Finalmente, se prevé que al término de este sábado una nueva onda tropical se aproxime a la península de Yucatán, lo que reforzará la probabilidad de precipitaciones en esa zona. Mientras tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este sábado 19 de septiembre, el reporte del SMN anticipa un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Durango. Conforme avance el día, las condiciones térmicas cambiarán, con un incremento en las temperaturas.

En cuanto a las lluvias, se pronostican precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste del estado. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de un posible incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la tarde, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en algunas regiones de Durango.

Respecto al viento, se estiman velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en distintas zonas de la entidad. Todas las lluvias previstas para la región podrían presentarse con actividad eléctrica.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indica que este sábado 19 de septiembre, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 15 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá de manera gradual hasta alcanzar una máxima de 27 a 28 grados, cerca de las 15:00 horas.

Al igual que en días pasados, se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta alrededor del medio día, y después comience a presentar algo de nubosidad hasta pasar a ser nublado, con probabilidades bajas de que se registren lluvias ligeras por la tarde.

Sobre el viento, se prevé que este sábado tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro bajará hasta una mínima entre 13 y 15 grados.