¿Lloverá en Durango HOY sábado 30 de mayo? Esto señala el pronóstico del SMN

Entre lluvias intensas en el sur del país, rachas de viento con tolvaneras en el norte y la permanencia de la onda de calor en varias entidades, este sábado 30 de mayo se mantendrán condiciones meteorológicas contrastantes en diferentes regiones de México. ¿Qué se espera para este día en el país y específicamente en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una línea seca sobre el norte del país favorecerá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en esa región.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano permitirá el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, lo que generará lluvias puntuales intensas en Chiapas; lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche; así como intervalos de chubascos en Tabasco, Veracruz y Puebla.

A su vez, la onda tropical número 3 se desplazará frente a las costas del Pacífico sur mexicano, provocando lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero.

Asimismo, un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, ocasionará lluvias fuertes en Zacatecas y San Luis Potosí. También se esperan intervalos de chubascos en Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Coahuila y Nuevo León, además de lluvias aisladas en el Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Chihuahua.

El organismo también informó sobre la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, fenómeno que podría reforzar las condiciones de lluvia en la región durante los próximos días.

La onda de calor continuará afectando zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, persistirá en el oeste de Durango y el sur de Zacatecas, donde se prevén temperaturas elevadas durante la tarde.

Pronóstico para el estado de Durango

Para el estado de Durango, este sábado 30 de mayo se prevé un día con cielo medio nublado a nublado en gran parte del territorio, así como la presencia de intervalos de chubascos, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros, principalmente durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde, con máximas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados en el oeste del estado, donde permanece activa la onda de calor.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente templado a cálido en la mayor parte de la entidad, aunque en regiones serranas persistirán condiciones frescas a frías al amanecer.

Asimismo, se pronostican vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en diversas zonas de Durango, lo que podría generar reducción de visibilidad y levantar polvo de manera ocasional en áreas abiertas.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN señalaba que este sábado la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían entre los 14 y 18 grados centígrados, y que conforme avance el día subirían hasta alcanzar una máxima de entre 30 y 31 grados centígrados, de las 13:00 a las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado hasta las 13:00 horas, y después pasará a ser nublado, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo después de las 16:00 horas.

En cuanto al viento, mantendrá velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 25 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descendería hasta los 16 grados centígrados.