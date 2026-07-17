¿Lloverá en el arranque de la Feria de Durango 2026? Así será el clima HOY viernes 17 de julio

La presencia del monzón mexicano y varios sistemas atmosféricos mantendrán este viernes condiciones favorables para lluvias en buena parte del país. De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en distintos estados, acompañadas de descargas eléctricas, mientras que en el noroeste persistirá un ambiente muy caluroso durante la tarde. ¿Qué condiciones se esperan para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano continuará generando inestabilidad sobre el noroeste del país, en combinación con canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste, además de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones favorecerán lluvias puntuales intensas en el centro de Sinaloa y el oeste de Durango; lluvias muy fuertes en el este de Sonora y el oeste y suroeste de Chihuahua; así como precipitaciones fuertes en los estados de Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. También se prevén intervalos de chubascos en diversos estados del centro, noreste y sureste del país, con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, la onda tropical 19 se localizará frente a las costas del Pacífico central y, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, reforzará las lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, además de lluvias fuertes en Colima.

En cuanto a los sistemas tropicales, la tormenta tropical Elida continuará fortaleciéndose al suroeste de la península de Baja California; sin embargo, debido a su lejanía y trayectoria prevista, no representa riesgo para el territorio mexicano.

El SMN pronostica que durante la tarde persistirán temperaturas muy calurosas en los estados del noroeste del país, por lo que el calor continuará siendo una característica de la jornada, aun con la presencia de lluvias en varias regiones.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este viernes se pronostica un día con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con el potencial de lluvias más importantes concentrado en la zona oeste de la entidad, donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad.

De acuerdo con el SMN, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, deslaves y reducción de la visibilidad en algunas zonas.

Durante las primeras horas del día dominará un ambiente fresco en buena parte del estado, mientras que en las zonas serranas se espera un ambiente frío.

Conforme avance el día, las temperaturas aumentarán, con ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio y templado en la sierra. En las regiones este y oeste de Durango, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

Respecto al viento, el SMN prevé velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

Para este viernes 17 de julio, día en que arranca la Feria de Durango, el reporte indicaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y los 16 grados centígrados, y que conforme avancen las horas subiría hasta alcanzar una máxima de 27 a 29 grados centígrados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Se prevé que este viernes el cielo se mantenga nublado todo el día, con probabilidad de que se registren lluvias constantes en la capital a partir de las 14:00 horas, por lo que, si tienes planeado asistir al arranque de la Feria, es importante tomar las precauciones necesarias.

En cuanto al viento, se prevé que mantenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una temperatura entre 14 y 16 grados centígrados.