¿Lloverá en Halloween? Esto dice el pronóstico para Durango HOY sábado 31 de octubre

En los últimos días el clima ha sido contrastante en distintas zonas del país, pues se han registrado desde clima caluroso hasta lluvias y temperaturas bajo cero. ¿Cómo estará el clima en Durango este Halloween? Esto señala el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este sábado 31 de octubre, un canal de baja presión sobre el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y la humedad aportada por un río atmosférico, favorecerá la presencia de lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora.

Además, se prevé que durante la noche y las primeras horas del domingo se aproxime un nuevo frente frío, el número 4 de la temporada, al noroeste del país, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en esa región.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, así como lluvias aisladas en otras entidades.

Finalmente, el SMN señala que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de mayor estabilidad en el occidente y centro de México, donde disminuirá la probabilidad de lluvias.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante las primeras horas de este sábado se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde se presentaron condiciones frías a muy frías, acompañadas de heladas.

Para el transcurso de la tarde, se espera un ambiente cálido en gran parte del estado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en la región oeste de Durango, mientras que en las zonas serranas se mantendrán condiciones templadas. Asimismo, se prevé cielo de medio nublado a nublado durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que no se esperan lluvias en Durango, a diferencia de otras entidades de la región de la Mesa del Norte, donde podrían presentarse chubascos y precipitaciones aisladas.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

Luego de una mañana donde el termómetro descendió hasta los 10 grados en la ciudad de Durango, según el SMN, se prevé que en la tarde la temperatura máxima alcance hasta entre 26 y 27 grados centígrados, entre las 15:00 y 17:00 horas.

Luego de algunos días lluviosos en la ciudad de Durango, se prevé que este sábado el cielo se mantenga despejado y sin probabilidad de que se registren lluvias.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de hasta 5 km/h, con ráfagas que podrían superar los 10 km/h.