¿Lloverá en la ciudad de Durango HOY jueves 23 de julio? Así será el clima si planeas ir a la Feria

Este jueves 23 de julio estará marcado por la influencia de distintos sistemas atmosféricos, entre ellos el ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano y la onda tropical 20, lo que mantendrá el potencial de lluvias en varias regiones del país. ¿Qué se pronostica para México y cuál será el panorama en Durango? Esto inofrmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

De acuerdo con el SMN, el ingreso de humedad asociado al ciclón tropical Bertha, el cual se prevé que impacte y posteriormente continúe como baja presión remanente sobre Texas, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en el norte de Tamaulipas, así como en el norte y oeste de Nuevo León y el este de Coahuila.

A la par, el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos, un canal de baja presión sobre el sureste del país y el desplazamiento de la onda tropical número 20 mantendrán condiciones para precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Se esperan lluvias muy fuertes en las costas de Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En el caso de Durango, el pronóstico contempla intervalos de chubascos, por lo que existe probabilidad de lluvias durante este jueves, las cuales podrían presentarse de manera intermitente en distintas zonas del estado.

En cuanto al ambiente, continuará el calor de moderado a intenso en gran parte del norte del país durante la tarde. Asimismo, persistirá la onda de calor en regiones de Baja California, Baja California Sur y Sonora, donde se prevén las temperaturas más elevadas de la jornada.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este jueves 23 de julio se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para la presencia de lluvias a lo largo del día, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el SMN, para la entidad se pronostican intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Durante las primeras horas del día predominará un ambiente fresco, con bancos de niebla en regiones serranas e incluso temperaturas frías en las zonas de mayor altitud. Conforme avance la jornada, el ambiente cambiará a cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados, principalmente en el oeste y noreste del estado.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El reporte del SMN señala que este jueves la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de 29 a 30 grados, cerca de las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga soleado hasta las 14:00 horas, para después pasar a ser parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.