¿Lloverá en la ciudad de Durango HOY sábado 4 de julio? Esto dice el pronóstico del SMN

Las lluvias seguirán presentes este sábado 4 de julio en distintas regiones del país debido al avance de dos ondas tropicales y la interacción de canales de baja presión con condiciones de inestabilidad atmosférica. El pronóstico del advierte precipitaciones de diversa intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical número 14 se localizará frente a las costas del Pacífico central mexicano, favoreciendo lluvias puntuales intensas en el oeste y centro de Jalisco, así como precipitaciones muy fuertes en el este y sur de Nayarit, el norte y oeste de Michoacán, además de Colima.

De manera simultánea, la onda tropical número 15 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, provocando lluvias fuertes en ambas entidades, mientras que en Puebla, Veracruz y Chiapas se prevén intervalos de chubascos.

Asimismo, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias puntuales muy fuertes en el oeste y sur de Zacatecas, además de chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán. El organismo también indicó que existe probabilidad de caída de granizo en zonas del norte y centro del país, incluido el Valle de México.

En cuanto al ambiente térmico, el SMN prevé que continúe el calor intenso en el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado 4 se mantendrán las condiciones para lluvias en el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día y precipitaciones que se concentrarán principalmente en las regiones noroeste, oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco a templado, con presencia de bancos de niebla dispersos en algunas regiones. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

Este sábado, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y los 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta una máxima de 29 grados, alrededor de las 15:00 horas.

Aunque el sábado iniciará con cielo despejado, se prevé que se registre nubosidad sobre todo a partir de las 14:00 horas, con altas probabilidades de que se registren lluvias a partir de las 16:00 horas.

El viento tendría velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 30 km/h en la capital.

Para la madrugada y mañana del domingo, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.