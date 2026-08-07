¿Lloverá en la ciudad de Durango HOY viernes 7 de agosto? Esto es lo que indica el pronóstico

Con el inicio del fin de semana, las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por la presencia del monzón mexicano, que continuará favoreciendo lluvias en el noroeste del país, incluido Durango. Para este viernes 7 de agosto, este sistema, en combinación con otros fenómenos atmosféricos, mantendrá potencial de precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, condiciones de inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical 25, propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco.

Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, debido a la interacción de estos sistemas meteorológicos.

En cuanto a las temperaturas, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California.

Por otra parte, el SMN informó que la onda de calor persistirá en regiones del noreste de Baja California, noreste de Chihuahua, centro y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes 7 de agosto, el pronóstico prevé un cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para el desarrollo de lluvias, principalmente en la región oeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, las cuales podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana dominará un ambiente templado a cálido en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas se espera un ambiente fresco a frío, con presencia de bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango.

Así será el clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y 15 grados centígrados, subiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar una máxima de hasta 29 grados, entre las 15:00 y 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 15:00 horas, para luego ser poco nuboso, aunque con probabilidades muy bajas de que se registren lluvias muy ligeras.

En cuanto al viento, este tendrá velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del sábado, el termómetro bajará hasta una temperatura mínima entre los 14 y 16 grados centígrados.