¿Lloverá este domingo en Durango? Esto dice el pronóstico de Conagua para HOY 9 de agosto

Un nuevo pronóstico del clima ha sido compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en donde asegura que las lluvias de diferentes intensidades continuarán registrándose en varias regiones del país, sobre todo por la presencia del monzón mexicano y otros sistemas.

Pronóstico general

El monzón mexicano sobre el noroeste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit, mientras que se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur y chubascos en Baja California. Estas precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento.

Asimismo, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país.

En contraste, un anticiclón mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de México. En el noreste de Baja California se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que este domingo 9 de agosto se tendrán lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra occidental, mientras que en el resto de la entidad se esperan precipitaciones aisladas de moderadas a fuertes, incluida la capital.

En cuanto a las temperaturas, para el mediodía se tendrá un ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 30 a 31 grados.

Respecto al viento, se pronostican rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.