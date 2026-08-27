¿Lloverá este jueves en Durango? Esto dice el pronóstico para HOY 27 de agosto

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta para este jueves 27 de agosto precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes vientos, debido a diversos fenómenos que se encuentran presentes en el territorio mexicano. ¿Cómo será el clima hoy?

Pronóstico general

Según el informe de este día, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional provocarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, además de lluvias fuertes en Sonora y Nayarit. También se prevén lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California, Chihuahua y Durango .

En el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país también se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes. Estas condiciones estarán relacionadas con canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la presencia de la onda tropical número 32 sobre el sur y sureste. A estos sistemas se sumará la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte , junto con un canal de baja presión sobre el noreste, generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en esa región.

Además, continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda extremar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

¿Cómo será el clima en Durango?

En lo que respecta al estado de Durango, para este 27 de agosto se espera una jornada con lluvias ligeras a moderadas en distintas regiones, además de temperaturas calurosas durante el día y condiciones frescas al amanecer.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local), las precipitaciones se concentrarán principalmente en la Sierra Occidental, el Valle del Guadiana -incluida la capital- y los valles del Sureste.

Hacia el mediodía, las condiciones cambiarán y se espera un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados Celsius.

El viento también será un factor a considerar, ya que se pronostican rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora.