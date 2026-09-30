¿Lloverá este miércoles en Durango capital? Este es el pronóstico de HOY 30 de septiembre

Las condiciones climáticas para este miércoles 30 de septiembre en México siguen con pronóstico cambiante, pues el desplazamiento del huracán Rachel, que es categoría 1, y el ingreso del frente frío número 1 en el norte del país serán el principal factor. ¿Lluvias, frío o calor?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la circulación de Rachel generará un temporal de lluvias en estados del noroeste y occidente . Se pronostican lluvias puntuales intensas en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. También se esperan lluvias muy fuertes en el sur de Nayarit, así como precipitaciones fuertes en el sur de Baja California Sur y en las zonas centro y sur de Sinaloa.

Las condiciones asociadas al ciclón también favorecerán fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de las entidades bajo su influencia.

Para el norte del país, el frente frío número 1 interactuará con una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el monzón mexicano sobre el noroeste, condiciones que ocasionarán lluvias puntuales intensas en el norte y este de Coahuila; centro y sur de Nuevo León; suroeste de Tamaulipas, y norte, centro y oeste de San Luis Potosí.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en el centro y norte de Zacatecas y lluvias fuertes en el oeste y sur de Durango. Sonora, Chihuahua y Aguascalientes tendrán chubascos.

Pese a las lluvias, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durango será uno de los estados que tendrá condiciones variables, pero las lluvias predominarán en varias regiones, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

La Sierra Occidental, municipios del centro y oriente tendrán precipitaciones moderadas a fuertes, mientras que en otras regiones se registrarán precipitaciones ligeras y aisladas.

Para la capital también se prevé la caída de una tormenta que podría ir de los 25 a 50 mm , según el SMN, y la hora estimada para que ocurra es a las 15:00 horas y podría persistir hasta las 18:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, cerca del mediodía se espera un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 31 grados Celsius.

También el viento estará presente y se espera que sean rachas máximas fuertes de entre 40 y 50 kilómetros por hora.