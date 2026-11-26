Este jueves, varias partes del estado de Durango amanecieron con un clima frío y lluvioso, por lo que en las calles se pudieron observar más chamarras y bufandas que en días pasadas. ¿Se mantendrán estas condiciones todo el día? Esto indica el pronóstico para este 26 de noviembre.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que este jueves 26 de noviembre, en el noroeste del país se encuentra una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada.

Debido a estos factores, se pronostican lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; con la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la noche, en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por último, el frente frío número 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar a México; sin embargo, su masa de aire ártico mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y ráfagas de hasta 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en el estado de Durango

En el reporte del SMN de este jueves, se señala que luego de una mañana muy fría en el estado de Durango, con temperaturas que rondarían entre -10 y -5 grados centígrados en la zona serrana, y con bancos de niebla, por la tarde el clima será fresco a templado en la entidad, aunque tenderá a ser más frío.

Se espera que para este jueves el cielo se mantenga nublado, con la posibilidad de que se registren lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, sobre todo en el sur de la entidad.

Se espera además que para este jueves el viento de dirección variable sea de 10 a 20 km/h en la región.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

Este jueves, el clima en Durango amaneció con temperaturas muy bajas, pues en distintas zonas del municipio el termómetro habría marcado entre 3 y 8 grados centígrados, dejando una mañana muy fría en la capital.

A lo largo del día el termómetro irá subiendo gradualmente, aunque únicamente alcanzará una temperatura máxima de alrededor de 15 grados centígrados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El cielo se mantendrá nublado durante todo el día, y se prevé que las lluvias prevalezcan todo el día, aunque se mantendrán ligeras.

En cuanto al viento, se espera que tenga apenas velocidad de 0 a 5 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h.