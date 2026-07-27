¿Lluvia de cerveza? Enorme lata inflable sale volando por los cielos de Durango | VIDEO

Los fuertes vientos que se registraron este domingo 26 de julio en la ciudad de Durango no solo provocaron tolvaneras, sino que también dejaron una escena tan inusual como divertida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lo que comenzó como un remolino levantando tierra terminó con una gigantesca lata de cerveza volando por los aires, mientras decenas de personas observaban incrédulas cómo desaparecía en el cielo.

A través de TikTok, el usuario Alain Yañez compartió un video que comenzó a acumular miles de reproducciones, luego de captar el momento exacto en que un remolino levantó un enorme inflable con forma de lata de cerveza que se encontraba instalado frente a un expendio.

Las imágenes fueron captadas en el cruce de las avenidas Ferrocarril y La Cima, donde inicialmente solo se aprecia un remolino de viento levantando polvo. Sin embargo, segundos después la escena cambia por completo cuando la gigantesca lata comienza a sacudirse hasta desprenderse de su lugar.

¿Lata de cerveza voladora?

Antes de emprender su vuelo, el inflable golpea los semáforos instalados en el cruce y posteriormente se impacta contra cables de energía eléctrica provocando incluso algunas chispas que quedaron registradas en el video.

Mientras observa lo ocurrido, el creador del video no puede ocultar su sorpresa y repite en varias ocasiones “¡mira, mira!”, justo cuando la enorme lata de cerveza comienza a elevarse varios metros sobre el suelo.

En el video se observa cómo el inflable alcanza una altura que supera las viviendas y edificios cercanos, para después desplazarse con el viento rumbo a otra colonia, hasta desaparecer por completo del alcance de la cámara.

Por algunos segundos, quienes pasaban por la zona detuvieron lo que estaban haciendo para observar la lata mientras se alejaba, dejando a más de uno preguntándose hasta dónde habría llegado.

¿Qué pasó con el inflable?

La curiosidad por conocer el destino de la gigantesca lata llevó al mismo usuario a publicar un segundo video, en el que regresa en su vehículo al lugar donde ocurrió el incidente para verificar qué había sucedido.

Sin embargo, al llegar descubre que el inflable ya no estaba donde pertenecía originalmente. Lo único que quedó como evidencia fueron algunos daños en los semáforos del crucero, ocasionados por los golpes que recibió antes de salir volando, así como por el impacto contra los cables.

Hasta el momento se desconoce dónde terminó la estructura o si fue recuperada por los propietarios del establecimiento.

Usuarios de redes sociales reaccionan

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, los usuarios no tardaron en convertir el momento en motivo de bromas.

Entre los comentarios destacaron frases como “perdónenme, yo pedí que cayeran ‘cheves’ del cielo”, “ahora entiendo por qué el precio de la ‘cheve’ está por los cielos” y “México superando a la IA de nuevo”.