Lluvia fuerte en el estado de Durango HOY miércoles 22 de julio: ¿cómo será el clima en la capital?

Las condiciones meteorológicas para este miércoles 22 de julio continuarán influenciadas por el monzón mexicano, que seguirá interactuando con otros sistemas atmosféricos, favoreciendo la presencia de lluvias en diversas regiones del país. ¿Qué se espera para México y cuál pronóstico para Durango? Esto informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

El SMN indicó que este miércoles el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del territorio nacional y, en combinación con canales de baja presión, una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el avance de la onda tropical 20 sobre el sureste del país, propiciará lluvias de diferente intensidad en gran parte de México.

Para esta jornada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en entidades del oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

En el caso de Durango, el pronóstico contempla intervalos de chubascos, por lo que no se descartan precipitaciones a lo largo del día, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del norte del país, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Además, a partir de este miércoles iniciará una onda de calor en zonas del noreste y centro de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur, así como el oeste y sur de Sonora.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este miércoles 22 de julio se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con mayor probabilidad de lluvias durante la tarde y noche, especialmente en las regiones oeste y suroeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y generar incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado. Conforme avance el día, las temperaturas aumentarán, dando paso a un ambiente cálido a caluroso, con valores máximos de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican corrientes de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN señalaba que este miércoles la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 15 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 30 grados, alrededor de las 16:00 horas.

Se prevé que este miércoles el cielo se mantenga mayormente despejado, con probabilidades bajas de que se registren lluvias ligeras por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que superarían los 30 km/h.

Para la madrugada del jueves, el termómetro descendería hasta los 16 grados.