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Lluvia golpea con mayor fuerza al sureste de Durango; caen 36.8 milímetros en una hora

La precipitación se presentó de forma irregular y dejó acumulaciones muy distintas entre un sector y otro de la capital.

Lluvia golpea con mayor fuerza al sureste de Durango; caen 36.8 milímetros en una hora

Lluvia golpea con mayor fuerza al sureste de Durango; caen 36.8 milímetros en una hora

REDACCIÓN WEB
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La precipitación registrada la tarde de este jueves tuvo una distribución irregular en la ciudad de Durango, pues mientras algunas zonas recibieron lluvia abundante, en otras fue ligera o prácticamente inexistente.

El Centro Municipal de Monitoreo de Riesgos (CMMR) informó que la lluvia se concentró principalmente en los sectores oriente y sur de la capital, con características asociadas al monzón mexicano.

De acuerdo con la red de estaciones meteorológicas, el acumulado más importante se presentó en la zona sureste, donde cayeron 36.8 milímetros de agua en apenas una hora.

CMMR
CMMR

En el sur de la ciudad se contabilizaron 18 milímetros; hacia el poniente, 8.2 y 1.8 milímetros, respectivamente. En contraste, la estación ubicada al noreste no registró precipitación.


El organismo municipal mantiene la vigilancia de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. También pidió a la población reportar cualquier situación de emergencia al número 911.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Clima Centro Municipal de Monitoreo de Riesgos 36.8, ciudad, lluvia, milímetros

               

                
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