Lluvia provoca choque frontal entre dos camionetas en Vicente Guerrero

Un choque frontal entre dos camionetas dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, una de ellas con una fractura de consideración, la noche de este domingo sobre una carretera del municipio de Vicente Guerrero, presuntamente a consecuencia de las condiciones climatológicas.

Alrededor de las 21:00 horas, personal de la clínica del IMSS de Vicente Guerrero notificó a las autoridades sobre el ingreso de dos personas heridas en un accidente vial, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

En el hospital fue atendido Javier, de 38 años de edad, con domicilio en Chalchihuites, Zacatecas, quien presentó diversas contusiones y una probable fractura en el antebrazo izquierdo . De acuerdo con el diagnóstico médico, las lesiones no ponen en riesgo su vida y no requirió traslado a otro hospital.

El lesionado relató que viajaba acompañado por Alfonso de la O. a bordo de una camioneta de la marca Mitsubishi, línea L200, modelo 2017, cuando circulaban de Vicente Guerrero con dirección hacia la comunidad de La Parrilla, en el municipio de Nombre de Dios.

Según su versión, la intensa lluvia provocó la formación de charcos sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad, derrapara e invadiera el carril contrario, donde terminó impactándose de frente contra otra camioneta.

La segunda unidad involucrada fue una de la marca Ford, línea F-150, modelo 2004, conducida por Jesús Ortiz Castillo, de 43 años, también originario de Chalchihuites, Zacatecas, quien resultó con lesiones que no fueron consideradas de gravedad.

En el vehículo viajaba además su esposa, María Dolores Reyes Valenciana, de 41 años.

Los médicos informaron que María Dolores presentó una fractura de fémur en la pierna derecha, por lo que, tras recibir la atención inicial en la clínica del IMSS de Vicente Guerrero, se determinó su traslado a un hospital de la ciudad de Durango para continuar con su tratamiento especializado.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance e iniciaron las investigaciones para determinar con precisión la mecánica del accidente.