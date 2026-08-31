Lluvia provoca volcadura en la Durango-Mazatlán; hombre muere y 3 familiares resultan heridos

Un accidente registrado bajo una fuerte lluvia en la carretera libre Durango-Mazatlán dejó como saldo un hombre sin vida y tres integrantes de su familia lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas del domingo 30 de agosto, a la altura del kilómetro 136, en el municipio de Pueblo Nuevo, cuando la familia viajaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Escape, color gris, modelo 2004.

La unidad era conducida por Juan de Dios Aguirre González, de 50 años de edad, quien circulaba de El Salto hacia La Ciudad. De acuerdo con los primeros datos, la intensa lluvia habría provocado que perdiera el control del vehículo y saliera del camino, para posteriormente volcar.

Tras el accidente acudieron elementos de diferentes corporaciones y cuerpos de rescate, quienes encontraron al conductor sin signos vitales dentro de la camioneta. Su hermano, Gregorio Aguirre González, acudió al lugar y realizó la identificación correspondiente.

En el mismo percance resultaron lesionados María José Aguirre Aquino, de 21 años, y su hermano de iniciales C.J.A.A., de 16, quienes viajaban junto con su padre al momento del accidente.

Ambos fueron auxiliados y posteriormente trasladados al Hospital General 450, en la ciudad de Durango. María José presentó una fractura de fémur izquierdo, mientras que el adolescente sufrió una fractura de tibia derecha.

También resultó lesionada Graciela Guadalupe Aquino Rodarte, de 49 años, quien fue diagnosticada con traumatismo cerrado de abdomen y quedó bajo atención médica.

El cuerpo de Juan de Dios fue trasladado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley y determinar formalmente la causa de muerte. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.