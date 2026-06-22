Lluvias dejan barda colapsada, encharcamientos y caída de semáforo en Durango

Las lluvias registradas durante la tarde de este lunes dejaron diversas afectaciones en la ciudad de Durango, entre ellas el colapso parcial de una barda, elevación de agua en vialidades y la caída de un semáforo frente al Parque Guadiana.

De acuerdo con los reportes atendidos por elementos del cuerpo de Bomberos de Durango, una de las emergencias se registró en la colonia PRI, donde una barda de una vivienda colapsó parcialmente hacia un domicilio contiguo.

Al arribar al lugar, los elementos realizaron una inspección estructural para verificar las condiciones de seguridad de ambos inmuebles y descartar riesgos adicionales derivados del reblandecimiento o daño en la construcción.

Por este hecho no se reportaron personas lesionadas. La situación quedó bajo control y se emitieron recomendaciones a los propietarios de las viviendas involucradas.

Mantienen recorridos preventivos

Ante la lluvia, Bomberos de Durango desplegó recorridos preventivos en distintas zonas de la ciudad para revisar puntos con riesgo de acumulación de agua, escurrimientos o afectaciones en viviendas.

En el fraccionamiento Los Duraznos se reportó elevación en el nivel del agua; sin embargo, de manera preliminar se informó que no ingresó a las viviendas. En la zona se mantuvo presencia preventiva para dar seguimiento a la situación.

También se revisaron puntos como el vado La Virgen y la Acequia Grande, donde no se reportaron novedades. Además, se realizaron labores de limpieza en rejillas del arroyo Seco, con el objetivo de facilitar el flujo del agua y evitar mayores acumulaciones.

Cae semáforo frente al Parque Guadiana

Otro de los reportes derivados de la lluvia y el viento fue la caída de un semáforo frente al Parque Guadiana, por lo que autoridades acudieron al sitio para atender el incidente y prevenir riesgos para automovilistas y peatones.

Las corporaciones de emergencia pidieron a la ciudadanía extremar precauciones al circular durante y después de la lluvia, evitar cruzar zonas inundadas, manejar a baja velocidad y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

Hasta el momento, los reportes atendidos no han dejado personas lesionadas.