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Lluvias derrumban tramo de puente en San Dimas

Peligro. El colapso fue reportado en redes sociales y alertó a automovilistas sobre el riesgo de transitar por la zona.

Peligro. El colapso fue reportado en redes sociales y alertó a automovilistas sobre el riesgo de transitar por la zona.

SA?L MALDONADO
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El siglo de durango

Las fuertes lluvias registradas en el municipio de San Dimas provocaron el colapso de una parte del puente ubicado sobre la carretera Coyotes-San Miguel de Cruces, por lo que fue cerrada la circulación vehicular en esa ruta.

Las precipitaciones que se han presentado en gran parte de la sierra de ese municipio ocasionaron el incremento en los niveles de arroyos y ríos. Como consecuencia, en el kilómetro 107 de la citada carretera, a la altura de la comunidad de Vencedores, colapsó una sección del puente.

El daño fue dado a conocer inicialmente a través de redes sociales, donde se alertó a automovilistas y transportistas para que evitaran transitar por ese tramo debido al riesgo de un colapso mayor de la estructura.

Autoridades esperan la evaluación de Protección Civil y Obras Públicas para definir reparaciones.

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Escrito en:  siglo, Dimas, tramo, colapso

               

                
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