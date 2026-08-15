¿Lluvias en Durango este domingo 16 de agosto? Esto señala el pronóstico

Las condiciones meteorológicas para este domingo apuntan a una jornada cálida, con cielo mayormente soleado, algunos periodos de nubosidad y escasas probabilidades de lluvia en la mayor parte del estado de Durango.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), únicamente se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte en la zona noroeste de Durango, principalmente en municipios de la Sierra Madre Occidental como Tamazula, Guanaceví y Topia.

Para la región norte y algunos municipios ubicados en la zona de transición entre la sierra y el llano podrían registrarse lluvias ligeras, mientras que para el centro del estado y la Comarca Lagunera el pronóstico mantiene prácticamente nulas las probabilidades de precipitación.

En contraste, durante la tarde de este sábado se prevén lluvias en la sierra norte y precipitaciones ligeras en la región lagunera y el norte de la entidad.

Solo una franja que comprende los municipios de Durango, Nombre de Dios, Vicente Guerrero y Súchil permanecería sin condiciones para lluvias.

En la ciudad de Durango se pronostica para este domingo una temperatura mínima de 14 grados por la mañana, una máxima de 32 grados por la tarde y alrededor de 20 grados durante la noche.

Además, se esperan vientos de hasta 30 kilómetros por hora y cielo con amplios periodos de sol y nubosidad.

Durante la mañana de este sábado, las temperaturas más bajas se registraron en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con tres grados; siete en San Bernardo; 10 en Hidalgo; 13 en Poanas y Nuevo Ideal; y 14 grados en Súchil y la ciudad de Durango.

También se reportaron 15 grados en Santiago Papasquiaro y Canatlán; 16 en Ocampo; 20 en Indé; 22 en Topia; 23 en Cuencamé y 24 grados en Tamazula.

Las temperaturas máximas de las últimas horas alcanzaron los 38 grados en Tamazula y Ocampo; 37 en Cuencamé; 36 en Topia y Lerdo; 34 en Indé; 32 en Nuevo Ideal y la ciudad de Durango; y 30 grados en Canatlán.