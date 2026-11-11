¿Lluvias en Durango este miércoles? Esto dice el pronóstico de Conagua para HOY 11 de noviembre

Un nuevo frente frío se aproxima hacia México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha compartido un nuev pronóstico para este miércoles 11 de noviembre, alertando a varios estados por el cambio de clima durante el transcurso del día. ¿También aplica para Durango?

Pronóstico general

Según el informe compartido, este día estará marcado por el sistema frontal número 5, el cual se situará sobre el noroeste del país y tendrá una interacción con una vaguada en altura sobre el norte del territorio nacional y la corriente en chorro subtropical, favorecerá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal provocará viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en esta región, incluida la península de Yucatán.

También, un segundo canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad procedente de ambos litorales, generará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, centro, occidente y sur de México.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En Durango también se esperan condiciones variables durante este 11 de noviembre, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé la caída de lluvias ligeras y aisladas en las regiones norte, centro y valles del oriente.

Durante las primeras horas del día se tuvo un ambiente frío con mínimas de entre 12 y 13 grados Celsius, sin embargo, conforme avance la jornada se tormará más cálido y podría llegar a máximas de 26 a 27.

En cuanto al viento, se esperan rachas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Debido al ingreso de este nuevo frente frío, la entidad duranguense podría tener más lluvias durante el jueves 12 de noviembre, así como el descenso de temperaturas menores a 10 grados Celsius durante el amanecer.