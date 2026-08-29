¿Lluvias en Durango HOY sábado 29 de agosto? Estas serán las condiciones climáticas, según el SMN

Las lluvias continuarán este sábado 29 de agosto en varias regiones de México, impulsadas por distintos sistemas atmosféricos que también favorecerán actividad eléctrica y, en algunas zonas, la posible caída de granizo. Para Durango, el panorama contempla precipitaciones, ¿cómo serán? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del país, acompañado de canales de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá la presencia de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes regiones.

A estos sistemas se sumará la onda tropical 33, que se desplaza sobre el sur del territorio nacional y contribuirá a incrementar las precipitaciones en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

El SMN también prevé condiciones para la posible caída de granizo en zonas del occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte de México, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

Las altas temperaturas persistirán debido a la onda de calor, que este sábado afectará algunas regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, durante la noche una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

Este sábado 29 de agosto, Durango tendrá condiciones variadas y contrastantes, que abarcarán desde lluvias hasta temperaturas muy calurosas.

De acuerdo con el SMN, para la entidad se pronostica cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el noroeste y suroeste del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, aunque en las zonas serranas de Durango se presentaron temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

Conforme avance la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en algunas regiones de la entidad.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas de Durango.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indicaba que este sábado en la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 13 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de 27.

Se espera que el cielo permanezca despejado hasta las 13:00 horas, y después presente algo de nubosidad, hasta volverse nublado cerca de las 19:00 horas, y con probabilidad de lluvias también alrededor de esta hora.

En cuanto al viento se prevé que mantenga una velocidad promedio de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro de descenderá hasta los 12 grados.