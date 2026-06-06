Lluvias en México: estos autos corren más riesgo de quedar ‘ahogados’ en calles inundadas

Las lluvias registradas en distintas regiones del país han encendido una nueva alerta para los automovilistas: cruzar una calle inundada puede parecer una maniobra rápida, pero en cuestión de segundos puede dejar un vehículo varado y provocar daños graves en el motor.

El riesgo aumenta principalmente en autos compactos, hatchbacks y sedanes bajos, debido a que su altura respecto al suelo es menor y, en algunos modelos, la toma de aire puede ubicarse en la parte frontal o en una zona más expuesta al agua.

Cuando el nivel del agua es alto o el vehículo avanza a velocidad sobre una zona inundada, existe la posibilidad de que el líquido sea aspirado por el sistema de admisión. Si el agua llega al motor, puede provocar una falla conocida como bloqueo hidráulico o hydrolock, que ocurre cuando el motor intenta comprimir agua en lugar de aire.

El resultado puede ir desde que la unidad se apague en plena vialidad hasta daños internos severos, con reparaciones costosas.

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¿Qué autos son más vulnerables durante las lluvias?

En redes sociales se ha difundido una advertencia sobre modelos que podrían presentar mayor riesgo al intentar cruzar calles inundadas. Entre los vehículos mencionados aparecen autos de uso común en México, como:

Chevrolet Aveo, Chevrolet Spark, Chevrolet Beat, Nissan March, Nissan Versa, Nissan Sentra, Kia Rio, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent y Volkswagen Vento.

También se señalan otros modelos compactos y sedanes como Volkswagen Jetta, Volkswagen Gol, SEAT Ibiza, Suzuki Swift, Toyota Yaris, Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, Mazda 2, Mazda 3, Mitsubishi Mirage, Dodge Attitude, Renault Kwid, Peugeot 208 y MG 5.

Sin embargo, la advertencia no debe entenderse como una lista definitiva ni exclusiva. El riesgo no depende únicamente del modelo del vehículo, sino también de la profundidad del agua, la velocidad con la que se cruza, el estado de la calle, la altura del auto y la ubicación de la toma de aire.

En otras palabras: cualquier auto bajo puede quedar expuesto si intenta atravesar una inundación.

¿Por qué se puede ‘ahogar’ un auto?

Un vehículo puede apagarse o sufrir daños cuando el agua entra por zonas sensibles, especialmente por la admisión del motor o por componentes eléctricos.

El mayor peligro ocurre cuando el motor aspira agua. A diferencia del aire, el agua no se comprime dentro de los cilindros, lo que puede generar presión interna y afectar piezas como bielas, pistones o válvulas.

Además, si el auto se queda detenido dentro de una zona inundada, el problema puede agravarse por la entrada de agua al escape, al sistema eléctrico o incluso al interior de la unidad.

Por eso, una de las recomendaciones más importantes es no intentar encender nuevamente el vehículo si se apagó al cruzar una calle inundada. Hacerlo podría aumentar el daño.

¿Cuándo no se debe cruzar una calle inundada?

La regla más segura es simple: si no se conoce la profundidad del agua, no se debe cruzar.

Aunque desde lejos parezca una acumulación ligera, el agua puede ocultar baches, coladeras abiertas, desniveles, objetos arrastrados por la corriente o zonas más profundas de lo esperado.

También es importante no confiarse porque otro vehículo logró pasar. Una camioneta, una SUV o un auto más alto pueden atravesar una zona que resultaría riesgosa para un sedán o un compacto.

Si el agua cubre parte importante de las llantas, llega a la defensa, se mueve con corriente o no permite ver el pavimento, lo mejor es buscar una ruta alterna y esperar a que baje el nivel.

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Recomendaciones para automovilistas en temporada de lluvias

Durante lluvias fuertes, se recomienda evitar vialidades con antecedentes de inundación, reducir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos y no cruzar pasos a desnivel, arroyos o calles donde el agua se acumule rápidamente.

Si el vehículo queda varado, lo primero es priorizar la seguridad de los ocupantes. En caso de que el nivel del agua suba o exista corriente, lo recomendable es salir del auto solo si es seguro hacerlo y buscar una zona elevada.

El daño al motor puede repararse; una situación de riesgo para las personas puede escalar en segundos.

La advertencia principal

La temporada de lluvias no solo representa riesgo por encharcamientos y tráfico lento. También puede convertirse en un problema serio para los vehículos, especialmente para autos bajos que intentan cruzar zonas inundadas.

La recomendación es clara: si la calle está inundada y no se sabe qué tan profunda es, no hay que cruzar. Dar la vuelta puede tomar más tiempo, pero intentar pasar puede dejar el auto “ahogado” y provocar una reparación mucho más costosa.