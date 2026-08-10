Lluvias evidencian necesidad de mejorar infraestructura hidráulica en Durango: regidor

Las afectaciones que se han registrado en viviendas, comercios y vehículos en diversas zonas de la ciudad de Durango por las lluvias que han llegado a la capital también abren el debate sobre cómo se está diseñando el crecimiento y la infraestructura de la ciudad.

El regidor Alan Espinosa de la O recordó que, tras las lluvias y una tromba, la ciudad ha tenido que enfrentar inundaciones, daños a viviendas, pérdida de bienes patrimoniales, cortes de energía eléctrica y diversas contingencias que impactaron a familias de la mancha urbana y de la periferia.

“Lo que estamos viviendo nos obliga a pensar en una ciudad preparada para una nueva realidad climática, donde la infraestructura permita captar, absorber y conducir adecuadamente el agua de lluvia”, afirmó.

Dijo que las lluvias intensas no deben analizarse como emergencias aisladas, sino como fenómenos que requieren políticas públicas de prevención, infraestructura y planeación urbana con criterios ambientales.

En el Cabildo de Durango, recordó que la Comisión de Medio Ambiente ha impulsado propuestas como los estacionamientos verdes, que favorecen la infiltración del agua y generan espacios urbanos con mayores beneficios ambientales.

Apuntó que “al hablar de medio ambiente no solamente es plantar árboles, sino también cómo se construyen las calles, los estacionamientos, las viviendas y los nuevos desarrollos”.

Otra alternativa que se busca fomentar es la captación de agua de lluvia en viviendas, comercios y edificios públicos, para que el agua pueda aprovecharse y así disminuir la presión sobre los sistemas de drenaje durante las precipitaciones.

“Cada lluvia extraordinaria debe dejarnos una lección de planeación, no solamente una lista de daños; debe ir desde la protección del patrimonio de las familias”.