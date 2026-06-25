Lluvias exhiben fallas en pavimentación en Durango; 'inversión se va a la coladera': regidora

Debido a una tromba y a las lluvias que se han registrado en Durango, comenzaron a surgir baches y desperfectos en algunas calles de la ciudad, lo que dificulta el tránsito, por lo que piden a las autoridades municipales realizar obras de pavimentación de calidad para evitar que el recurso invertido se vaya literalmente por el drenaje.

“Viene la lluvia y todo ese dinero invertido, sea poco o sea mucho, se va a la coladera”, afirmó la regidora Socorro Páez Güereca.

Dijo que el programa de pavimentación y bacheo que se realiza en la ciudad está resultando un fraude debido a la mala calidad de los trabajos, pues aseguró que únicamente se utiliza "arena con chapopote".

Aseguró que, pese a los anuncios sobre calles pavimentadas y labores de bacheo en la ciudad, con los programas al cien y al millón en pavimentación, la ciudadanía continúa esquivando baches y enfrentando daños en sus vehículos, como llantas ponchadas, afectaciones en rines y problemas en la suspensión.

Ante la situación económica que enfrentan muchas familias, la regidora destacó que no se cuenta con recursos suficientes para estar llevando constantemente los vehículos al taller mecánico debido a los desperfectos ocasionados por las malas condiciones de calles y avenidas.

Transparencia

La regidora solicitó que se transparente la inversión realizada en pavimentación y bacheo en la ciudad, que de acuerdo con lo reportado por el Gobierno Municipal supera los 100 millones de pesos.

Además, pide que se demuestre la calidad de las obras y que realmente se utilicen materiales y procesos que garanticen su durabilidad.

“De calidad, el pavimento no tiene nada; es apenas un recarpeteo, no hablamos ni de centímetros”, expresó.

También exigió que se explique en qué se ha gastado el recurso y cuáles son los materiales que se consideran de alta calidad.

“Los 100 millones de pesos que destinaron para pavimentación, otra vez estamos pidiendo nosotros, a través de la página de transparencia, que nos digan en qué se han gastado. Porque, según lo que va de esta administración, que es la misma, se llevan 320 calles recarpeteadas”, señaló.

Falla sistema pluvial

Apuntó que las lluvias no solo dejan en evidencia los baches en la ciudad, sino también las deficiencias del sistema pluvial y la falta de mantenimiento.

“Una unidad de Bomberos que iba a brindar apoyo en la zona del 450 resultó afectada porque cayó en un bache. Entonces, con cualquier lluvia, y no hablemos de la tromba, cualquier precipitación de regular a moderada provoca inundaciones en Durango”, comentó.

Páez Güereca afirmó que mientras las obras se presentan con bombo y platillo para la toma de fotografías, la realidad que enfrenta la ciudadanía es distinta.

Asimismo, aseguró que la administración municipal no puede justificar la falta de resultados argumentando inexperiencia, ya que no lleva un año de gestión, sino cuatro, y continúa fallando en obras destinadas a prevenir inundaciones, encharcamientos y baches.

“Que el pueblo de Durango tenga memoria histórica y que en las próximas elecciones se pague y se cobre en la boleta electoral”, puntualizó.