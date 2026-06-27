Lluvias fuertes para el estado de Durango: ¿cómo será el clima en la capital HOY sábado 27 de junio?

Las lluvias continuarán presentes en gran parte del territorio nacional durante este sábado 27 de junio, como consecuencia de varios sistemas meteorológicos. Estas condiciones favorecerán precipitaciones de distinta intensidad, mientras que el ambiente caluroso persistirá en varias regiones del país. ¿Qué prevé el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una línea seca y un canal de baja presión sobre el norte del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre San Luis Potosí, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en el este de Guerrero.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, además de intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Por otra parte, la onda tropical 12, ubicada sobre las costas del Pacífico Sur mexicano, junto con el ingreso de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, así como lluvias fuertes en Tabasco, chubascos en Campeche y precipitaciones aisladas en Quintana Roo y Yucatán.

En cuanto a las altas temperaturas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso durante la tarde en el norte y noroeste del país. La onda de calor continuará en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; sin embargo, finalizará a partir de este sábado en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Finalmente, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical al oriente de la península de Yucatán.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado, se mantendrán las condiciones de inestabilidad sobre el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante el transcurso del día y probabilidad de lluvias fuertes, principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana, el ambiente será templado a cálido en gran parte del estado, aunque persistirán temperaturas frescas en la sierra y frías en las zonas montañosas. Por la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados. Asimismo, este sábado concluirá la onda de calor que había prevalecido en Durango durante los últimos días.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte de este sábado, la ciudad de Durango amaneció con temperaturas mínimas que rondaron entre los 16 y 17 grados centígrados, que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de 31 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado hasta las 13:00 horas, y después pasará a tener algo de nubosidad, aunque con probabilidades bajas de que se registren lluvias de consideración en la capital.

En cuanto al viento, se prevé que mantenga velocidades de 10 a 15 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta una mínima de 17 grados centígrados.