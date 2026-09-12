Lluvias fuertes y onda de calor en Durango HOY sábado 12 de septiembre: este es el pronóstico

Avanza el mes de septiembre y continúan las lluvias en México, con pronóstico de precipitaciones intensas este sábado en algunos estados. ¿Cómo será el clima para Durango? Esto señalan autoridades meteorológicas.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este sábado 12 de septiembre, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país y una circulación ciclónica en altura, favorecerá lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa. En Baja California se prevén lluvias aisladas. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la inestabilidad atmosférica sobre distintas regiones del país, propiciará lluvias puntuales intensas en el centro de Jalisco y en zonas del centro y este de Michoacán.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas.

En tanto, la onda tropical número 39 avanzará sobre la península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 38 continuará su desplazamiento hacia el oeste hasta dejar de influir en el territorio nacional.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones calurosas a muy calurosas durante la tarde en el norte del país, así como en entidades del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Además, continuará la onda de calor en regiones de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el SMN, para este sábado 12 de septiembre se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, por lo que durante las primeras horas del día prevalecerá un ambiente fresco a frío en estas regiones.

Durante la tarde, las condiciones cambiarán y se registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados en distintas zonas del estado, manteniéndose un ambiente caluroso a muy caluroso. Además, continuará la onda de calor en el oeste de Durango.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Durango. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Finalmente, se prevé viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas del estado, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles afectaciones.

¿Cómo será el clima en Durango capital?

De acuerdo con el reporte de este sábado, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 15 grados centígrados, dejando una mañana fresca en la capital.

Sin embargo, conforme avance el día, la temperatura subirá considerablemente hasta alcanzar una máxima de 27 grados, entre las 14:00 horas y las 16:00 horas, dejando una tarde, calurosa en la ciudad.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta alrededor de las 16:00 horas, y después comience a presentar algo de nubosidad, con probabilidad de qué se registren lluvias alrededor de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé velocidad de cinco a 10 km/h, con rachas que alcanzarían hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, que el termómetro descenderá hasta alrededor de los 15 grados.