Lluvias intensas en Durango HOY lunes 10 de agosto: ¿cómo será el clima en la capital?

El monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos mantendrán este lunes las condiciones favorables para lluvias en Durango, al igual que en distintas regiones del país, mientras que el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en varios estados del norte de México. ¿Qué dice el pronóstico para hoy 10 de agosto?

Pronóstico general

Para este lunes, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México, favorecerá lluvias puntuales intensas en el oeste de Durango, así como en el suroeste de Chihuahua y el centro de Sinaloa.

Además, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones del occidente de México, así como en el noroeste y sur de Sonora. También se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana interactuarán con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y una circulación ciclónica sobre el oeste de la península de Yucatán, generando condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas del centro, sur y sureste del país.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país. Las temperaturas podrían superar los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California.

Asimismo, continuará la onda de calor en el centro de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el centro y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes, Durango mantendrá una jornada con lluvias muy fuertes a intensas y temperaturas cálidas a calurosas, además de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en algunas regiones.

De acuerdo con el SMN, durante la mañana se espera cielo medio nublado, con ambiente fresco a templado y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, las condiciones cambiarán con un ambiente cálido a caluroso y mayor nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste de Durango, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto a las temperaturas, se prevén máximas de 35 a 40 grados centígrados en distintas regiones de Durango, por lo que el ambiente será cálido a caluroso durante la tarde.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

Pronóstico para Durango capital

El reporte del SMN indicaba que este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 15 grados centígrados, y que conforme avance el día subiría de manera considerable, hasta alcanzar una máxima de hasta 27 grados, de las 13:00 a las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga con un poco de nubosidad hasta el mediodía, y después esta aumente hasta pasar a ser nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 25 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes, el termómetro descenderá hasta temperaturas que rondarían entre los 12 y 15 grados centígrados.