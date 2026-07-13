Lluvias intensas llegarán a Durango este lunes; así estará el clima en la capital HOY 13 de julio

Las lluvias volverán a ser protagonistas este lunes 13 de julio en buena parte del territorio nacional, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones de inestabilidad. El pronóstico prevé precipitaciones de fuertes a intensas en diversas entidades, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que el ambiente caluroso persistirá en gran parte del norte, occidente y zonas costeras del país. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical 18 y canales de baja presión sobre el interior del país, favorecerán lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa, el suroeste de Durango, el norte de Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima. También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que en otras entidades habrá intervalos de chubascos y lluvias aisladas, todas con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, el SMN señaló que la onda tropical 18 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría evolucionar a ciclón tropical durante el transcurso del martes, por lo que se mantiene bajo vigilancia.

Finalmente, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en entidades del noroeste, norte y occidente del país, así como en regiones costeras del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán. La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que este lunes concluirá en el estado de Jalisco.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en el suroeste de la entidad, donde podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica un ambiente fresco en gran parte del estado, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas serranas, además de la posibilidad de lluvias aisladas por la mañana. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en la mayor parte de Durango, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN indica que este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperaturas mínima que rondaría entre los 15 y 16 grados centígrados, subiendo de manera gradual hasta alcanzar entre 28 y 31 grados centígrados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

A diferencia de días pasados, este lunes el cielo estará despejado hasta cerca de las 14:00 horas, y después pasará a ser poco nuboso, con probabilidad de lluvias ligeras a partir de las 16:00 horas, con posibilidad de que suban un poco de intensidad alrededor de las 20:00 horas.

Sobre el viento, mantendrá velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 30 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.