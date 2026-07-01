¿Lluvias intensas o calor extremo en Durango? Así inicia el 1 de julio | Pronóstico

Nuevas condiciones climáticas se acercan para el territorio mexicano, por lo que autoridades piden tomar las precauciones correspondientes y revisar el pronóstico antes de planear alguna actividad. ¿Lluvias, calor, viento? Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico en el informe de este miércoles 1 de julio.

Pronóstico general para México

De acuerdo a la información, gran parte del país enfrentará una jornada marcada por lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas , debido a la interacción de dos circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, además de condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las lluvias más intensas se pronostican para regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde podrían registrarse precipitaciones muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en entidades del norte, centro y occidente del país.

También se esperan precipitaciones fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas se prevén chubascos acompañados de actividad eléctrica.

A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente muy caluroso en zonas del noreste, occidente y noroeste del país , así como en la península de Yucatán, donde persistirán las altas temperaturas.

El SMN mantiene en vigilancia la onda tropical número 14 y la Depresión Tropical Cuatro-E en el océano Pacífico, la cual ya se formó.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, para este 1 de julio se esperan condiciones de variables, sin embargo sí hay posibilidad de lluvias de distinta intensidad.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, las precipitaciones más importantes se registrarán en la zona sierra y el norte del estado , donde se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes. En el resto de la entidad, incluyendo la ciudad de Durango, se prevén lluvias ligeras y aisladas.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido durante el mediodía y tarde, con temperaturas máximas de entre 29 y 30 grados en la capital.

El viento presentará rachas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora, sin que se esperen condiciones de mayor intensidad.