Durango

CLIMA EN DURANGO

Lluvias mantienen ambiente fresco; prevén precipitaciones en todo Durango este viernes

Las constantes lluvias han permitido un descenso en las temperaturas máximas en el estado.

Lluvias mantienen ambiente fresco; prevén precipitaciones en todo Durango este viernes

Lluvias mantienen ambiente fresco; prevén precipitaciones en todo Durango este viernes

SAÚL MALDONADO
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Las lluvias que se han registrado en gran parte del estado han favorecido un descenso en las temperaturas máximas y, para este viernes, se pronostican precipitaciones en las cuatro regiones de Durango.

El Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la zona serrana mantendrá la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes durante este viernes.

Para los municipios del centro y sur del estado, incluida la ciudad de Durango, se esperan lluvias de intensidad moderada, mientras que en la región norte y la Comarca Lagunera se prevén precipitaciones ligeras.

En la capital del estado se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados. La máxima alcanzará los 27 grados y por la noche el termómetro descenderá a 17 grados. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves, las temperaturas mínimas fueron de cuatro grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví; ocho en San Bernardo; 10 en Hidalgo; 13 en Guadalupe Victoria, Poanas y Tepehuanes; y 14 grados en Vicente Guerrero, Súchil, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango.


También se reportaron 15 grados en Santiago Papasquiaro; 18 en Ocampo; 19 en Cuencamé e Indé; 20 en Lerdo; 21 en Topia; y 23 grados en Tamazula.


En cuanto a las temperaturas máximas registradas en las últimas horas, Topia alcanzó los 38 grados; Tamazula, 37; Santiago Papasquiaro y Ocampo, 34; Cuencamé, 33; Lerdo, 32; San Bernardo, 31; la ciudad de Durango, 29; Súchil, 28; e Indé, 27 grados.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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