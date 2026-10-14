¿Lluvias muy fuertes en Durango HOY miércoles 14 de octubre? Así será el clima, según el SMN

La presencia de dos ciclones tropicales simultáneos en el océano Pacífico mantienen en alerta a las autoridades meteorológicas, debido a los efectos que esto podría causar en algunos estados en México. ¿Cómo será el clima en Durango HOY miércoles 14 de octubre? Esto señala el más reciente reporte.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló en su pronóstico de este miércoles 14 de octubre que el huracán “Simón” se mantendrá cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente del país.

Por otro lado, la recientemente formada tormenta tropical “Trudy” seguirá fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, donde se prevén lluvias puntuales muy fuertes.

Además de esto, una circulación ciclónica en niveles altos y un canal de baja presión, causarán lluvias puntuales fuertes sobre Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como chubascos por la península de Yucatán.

Mientras tanto, el frente frío 2 en los estados del norte del país, que estará en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, dejará a su paso lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Por último, otro canal de baja presión sobre el centro del país será factor para que se generen lluvias muy fuertes en el Estado de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de la región.

Clima en el estado de Durango

El reporte del SMN para este miércoles indica que el estado de Durango amanecería con un clima de fresco a frío, sobre todo en la zona serrana, donde se registrarían temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados centígrados durante las primeras horas del día.

Se prevé que el cielo se mantenga de medio nublado a nublado durante el transcurso del día en la mayor parte del estado, con probabilidad de que se registren lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, sobre todo en la región del norte, oeste y sur de la entidad.

Además de estas condiciones lluviosas, el SMN prevé viento de dirección variable de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 60 km/h, en algunas regiones del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el pronóstico para este miércoles, la ciudad de Durango amaneció con una temperatura mínima que rondó entre los 12 y los 15 grados centígrados, y que a lo largo del día subirá de manera considerable hasta alcanzar una máxima de hasta 28 grados, alrededor de las 14:00 horas, para luego comenzar a descender de manera gradual hasta alcanzar una temperatura de alrededor de 18 grados durante la noche.

Se espera que el día se mantenga mayormente despejado, aunque con probabilidad de nubosidad a partir de las 15:00 horas, y la posibilidad de que se registren lluvias ligeras alrededor de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de entre 0 y 5 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 16 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del jueves, el termómetro descenderá hasta entre 12 y 15 grados centígrados en la capital.