¿Lluvias o calor? Así será el clima en Durango HOY lunes 17 de agosto, según Conagua

El clima lluvioso continúa sobre el territorio mexicano y para este lunes 17 de agosto no será la excepción, pues el reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios estados sean afectados con estas precipitaciones debido al monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica.

Pronóstico general

Debido a que estos dos sistemas se encuentran desplazándose por el país, las lluvias de diferentes intensidades se prsentarán en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango . En tanto, canales de baja presión sobre el interior de la República, en combinación con circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical número 28, favorecerán lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Las precipitaciones se extenderán al noreste, oriente, sur y sureste del país, así como a la Península de Yucatán. Además, existe posibilidad de caída de granizo en entidades del centro y occidente de México.

Pese a esto, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte de México, afectando a estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México.

La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas , por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles tormentas, actividad eléctrica y caída de granizo.

¿Cómo estará el clima en Durango?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió en su reciente pronóstico que Durango tendrá una jornada con lluvis y temperaturas calurosas, sin embargo, solo aplicará para algunas regiones del estado.

Según la información, en la Sierra Occidental se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que en el norte del estado y en municipios cercanos a la sierra se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se tornará caluroso y al mediodía se esperan temperaturas máximas de 32 a 33 grados.

Mientras que el viento también hará lo suyo, se esperan rachas máximas de 30 a 40 kilómetros por hora, consideradas moderadamente fuertes.