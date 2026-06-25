¿Lluvias o calor en Durango? Esto dice el pronóstico del SMN para HOY 25 de junio

Nuevas condiciones climáticas se aproximan al país, según el pronóstico de este jueves 25 de junio realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que varios estados se mantienen en alerta por cambos de consideración. ¿Cómo estará el día en Durango?

Pronóstico para México

El informe emitido por este organismo asegura que una vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente, centro y occidente del territorio nacional. En interacción con la onda tropical número 11, ubicada frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, así como con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en el oeste de Oaxaca y el sureste de Guerrero.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en zonas del suroeste de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Colima, Jalisco y Nayarit. En Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas se prevén chubascos con descargas eléctricas, mientras que en Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila podrían registrarse lluvias aisladas.

También, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de chubascos en Zacatecas.

A pesar de las precipitaciones, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país. La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical al oriente de la península de Yucatán, la cual podría incrementar el potencial de lluvias en esa región durante los próximos días.

¿Cómo será el clima en Durango?

En lo que respecta a Durango, el pronóstico indica que estará marcado por temperaturas elevadas durante la tarde y la presencia de lluvias ligeras a moderadas.

La mañana estuvo marcada por 16 y 17 grados Celsius; sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro registrará un ascenso significativo, alcanzando entre 34 y 35 grados, por lo que el ambiente será muy caluroso.

En cuanto a las lluvias, se prevén ligeras a moderadas en zonas de la sierra occidental del estado, condiciones que podrían estar acompañadas de nubosidad variable y favorecer un ligero descenso de temperatura en las áreas donde se presenten precipitaciones.

En cuanto al viento, se esperan rachas moderadamente fuertes de entre 25 y 35 kilómetros por hora.