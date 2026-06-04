¿Lluvias o mucho calor para Durango? Este es el pronóstico de HOY 4 de junio

El Servicio Meteorológicon Nacional (SMN) ha informado que para este jueves 4 de junio se esperan condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional, esto por diversos sistemas, como la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, canales de baja presión en el interior de México, inestabilidad en altura y el ingreso de humedad procedente de ambos litorales. ¿Cómo será el clima para Durango?

Dichas condiciones mantendrán el temporal de lluvias en la mayor parte del país, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, occidente y centro de la República . Además, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones repentinas y reducción de la visibilidad en carreteras.

También la onda tropical número 4 se integrará a la circulación de una zona de inestabilidad ubicada al sur de Chiapas, favoreciendo lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Guerrero y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes en la Península de Yucatán.

Pese a estas codiciones de lluvia, el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en gran parte del país. La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Durango , Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, este fenómeno concluirá en Zacatecas.

¿Cómo será el clima para Durango?

Para este jueves, Durango también espera condiciones variables en todos sus municipios, en donde las lluvias será de diversa intensidad y las temperaturas altas se mantendrán durante gran parte del día.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados de entre 5 y 20 milímetros, principalmente en las regiones noreste, oriente y sureste de la entidad . En el resto del estado podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas, con precipitaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

Aunque el ambiente se mantuvo fresco durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas mínimas de entre 18 y 19 grados Celsius, este mediodía y tarde tendrán un incremento importante, en donde se presentarán entre 32 a 33.

Respecto al viento, se prevén rachas moderadamente fuertes de entre 40 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.