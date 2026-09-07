Lluvias refrescan a Durango; ¿cómo estará el clima el martes 8 de septiembre?

Las temperaturas máximas han disminuido ligeramente con el regreso de las lluvias a la entidad. De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrán las precipitaciones durante los próximos días, principalmente en la zona serrana.

Tamazula registró en las últimas horas una temperatura máxima de 37 grados, menor a la de días anteriores, debido a los nublados y lluvias que se han presentado en ese municipio.

En Ocampo la temperatura máxima fue de 36 grados; en Topia, de 35; mientras que Cuencamé y Lerdo alcanzaron los 34 grados. En Santiago Papasquiaro el registro máximo fue de 32 grados, mientras que San Bernardo y la ciudad de Durango llegaron a los 31.

Las lluvias registradas en las últimas horas han favorecido principalmente a municipios serranos como Tamazula y Guanaceví, además de Canatlán y la zona serrana del municipio de Durango, así como los alrededores de la capital, donde se acumularon precipitaciones de entre 11 y 33 milímetros.

En la ciudad de Durango, las lluvias de mayor intensidad se han presentado en la zona sur y el oriente , aunque también se han registrado precipitaciones en el centro de la capital.

Durante la mañana del lunes, la temperatura más baja no se registró en La Rosilla, Guanaceví, donde el termómetro llegó a los ocho grados, sino en San Bernardo, con cinco grados.

En Hidalgo se registraron 13 grados; 14 en Cuencamé; 15 en Santiago Papasquiaro, Poanas, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango; mientras que Guadalupe Victoria y Ocampo tuvieron 16 grados, y Canatlán, 17.

En Indé la temperatura mínima fue de 20 grados; en Lerdo y Topia, de 22; y en Tamazula, de 24 grados.

Clima del martes 8 de septiembre

Para este martes se esperan lluvias de intensidad media a fuerte en la zona serrana , mientras que en los municipios cercanos a esta región y algunas zonas del centro del estado se prevén precipitaciones ligeras.

En la ciudad de Durango se espera una temperatura de 14 grados durante la mañana, con una máxima de 32 por la tarde y 16 grados durante la noche. El pronóstico indica una mañana soleada, pero con incremento de nubosidad hacia la tarde y noche, además de posibilidad de lluvias ligeras.

Los vientos tendrán rachas de hasta 20 kilómetros por hora.