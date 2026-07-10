Lluvias retrasan plazoleta frente a la Central Camionera de Durango; aún no hay fecha de entrega

La entrega de la obra de la plazoleta que se construye frente a la Central Camionera de Durango y la instalación de la escultura de Pancho Villa podría aplazarse, respecto a los 300 días naturales establecidos en marzo, ya que las lluvias retrasan los trabajos, además de que la elaboración de la escultura conlleva también un proceso.

“Nosotros estamos enfocados en la obra civil, en la plazoleta. Estamos avanzando, obviamente estamos coordinándonos con el escultor, con la empresa que va a instalar la escultura para no interrumpirnos los procesos de obra. Obviamente nosotros tenemos que ir de manera coordinada, tener un avance que no le perjudique a él, que entre a trabajar y tampoco que nos perjudique a nosotros”.

“Estamos trabajando con el tema de los locales comerciales, está ya el proceso muy avanzado para tener toda la habilitación de las instalaciones, todo el ordenamiento que se le está dando a esos locales comerciales y también los temas de los pavimentos y jardineras que se van a tener alrededor de la escultura”, informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), Ana Rosa Hernández Rentería.

Dijo que hasta el momento sigue en pie la instalación de la escultura en este sitio, aunque se desconoce el costo global ya que Secope únicamente licitó la obra civil.

“La obra civil está en 20 millones de pesos. Traemos todo el tema de alumbrado público, jardinerías, pavimento, la construcción nueva de los 12 locales que tenemos ahí para poder servir a la ciudadanía. Ese es el costo de lo que tenemos en la obra. La escultura es aparte”, mencionó.

Sobre los tiempos, dijo que las lluvias provocan retraso en las obras, además de que también el escultor tiene sus tiempos, por lo que se busca “no tener que construir cosas que al rato se vayan a tener que abrir para que entre la escultura. Entonces esta es una instrucción que tenemos de estar haciendo todo de manera coordinada”, indicó.