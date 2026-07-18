Lluvias se adelantan a obras del desvío del río en la presa Tunal II

Los trabajos para desviar el cauce del río en la zona donde se construye la presa Tunal II aún no concluyen, pese a que ya comenzaron las lluvias y en los próximos días podrían registrarse los primeros escurrimientos importantes hacia la presa Guadalupe Victoria.

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Delgado Gallegos, informó que la obra presenta un avance significativo; sin embargo, reconoció que los trabajos continúan y que hasta el momento no existe riesgo por el nivel que registra el cauce.

"El desvío del cauce continúa. Aún no tenemos problema con el tirante del río y se sigue trabajando en la excavación; hasta ahora no nos preocupa la llegada de agua", señaló.

Al inicio de la construcción de la presa Tunal II se informó que el desvío del río sería una de las primeras obras a ejecutar, con el propósito de concluirla antes del inicio de la temporada de lluvias y evitar que los escurrimientos interrumpieran la construcción de la cortina.

Delgado Gallegos explicó que durante este fin de semana se mantendrá un monitoreo permanente en la parte alta de la cuenca para detectar posibles avenidas de agua y, de ser necesario, instalar bordos provisionales que permitan contener los escurrimientos y proteger la zona de construcción.

El funcionario evitó precisar una fecha para la conclusión del desvío del cauce y señaló que las supervisiones en la obra continuarán para evaluar el avance de los trabajos.

La presa Tunal II se construye en el paraje Tres Molinos, punto por donde circulan los escurrimientos provenientes de la Sierra antes de llegar a la presa Guadalupe Victoria.

Por su parte, el jefe del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua, Víctor Hugo Randeles, explicó que normalmente es durante agosto cuando los suelos de la Sierra alcanzan su nivel de saturación y comienzan a generarse las avenidas de agua hacia las presas.

No obstante, advirtió que este año las lluvias han sido abundantes en las partes altas de la cuenca, por lo que los primeros escurrimientos importantes podrían presentarse antes de lo habitual.

Incluso, estimó que, de mantenerse las precipitaciones, la presa Guadalupe Victoria podría alcanzar su nivel máximo de almacenamiento y comenzar a verter agua hacia el río La Sauceda en un plazo de aproximadamente 15 días.