Lluvias se adelantan en Durango y aún no concluye desvío del río para la presa Tunal II

La temporada de lluvias prácticamente ha comenzado y los trabajos para el desvío del cauce del río dentro de la construcción de la presa Tunal II aún no concluyen; sin embargo, hasta el momento no existe una reprogramación ni ajustes en los tiempos establecidos para la obra.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que personal de la dependencia realiza visitas permanentes al sitio donde se edifica la presa, donde actualmente laboran alrededor de 250 trabajadores.

"En estos momentos, la mayor concentración de la fuerza laboral se encuentra en las excavaciones donde se realizará el desvío del cauce del río y también donde posteriormente será construida la cortina", explicó el funcionario.

Delgado Gallegos reiteró que, de acuerdo con las conversaciones sostenidas con directivos de ICA, empresa responsable de la obra, los trabajos avanzan conforme al programa establecido.

"Nos han comentado que no existe ninguna reprogramación ni ajustes en los tiempos previstos, y nosotros confiamos en que estos trabajos para el desvío del cauce saldrán adelante", señaló.

No obstante, recordó que el calendario de construcción de la presa contemplaba que las primeras lluvias intensas se presentarían durante julio, ya que en los últimos años junio no había registrado precipitaciones de consideración.

De acuerdo con el más reciente informe de ICA, con corte al lunes 15 de junio, las excavaciones necesarias para concretar el desvío del cauce del río están por concluir.

Sin embargo, el pronóstico de Conagua para este mes prevé al menos dos semanas con lluvias fuertes tanto en el estado como en el municipio de Durango. Incluso, durante el domingo pasado, la zona con el mayor registro de precipitaciones en la entidad fue la correspondiente a la presa Guadalupe Victoria.

Este escenario mantiene la atención sobre el avance de una de las etapas más importantes de la presa Tunal II, ante la posibilidad de que las lluvias se adelanten respecto a lo previsto originalmente en el calendario de obra.